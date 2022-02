Egitto, Patrick Zaki: oggi per me udienza decisiva a Mansura (Di martedì 1 febbraio 2022) Patrick Zaki ha confermato che nel suo processo a Mansura si aspetta una decisione del giudice monocratico già oggi anche se l'annuncio della sentenza potrebbe slittare di alcuni giorni. 'In base alla ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 1 febbraio 2022)ha confermato che nel suo processo asi aspetta una decisione del giudice monocratico giàanche se l'annuncio della sentenza potrebbe slittare di alcuni giorni. 'In base alla ...

Advertising

Radio1Rai : ??Il 1 febbraio una nuova udienza in #Egitto per Patrick #Zaki, accusato di diffusione di fake news tramite social n… - amnestyitalia : #Egitto, ecco la ‘storia gemella’ di quella di Patrick Zaki. Ma con un finale peggiore - amnestyitalia : Il più letto della settimana - Egitto, ecco la ‘storia gemella’ di quella di Patrick Zaki. Ma con un finale peggiore - mauriziosantin : RT @Tg3web: Patrick Zaki aspetta in Egitto il primo febbraio, il giorno dell'udienza che potrebbe essere decisiva per il suo futuro. E ai n… - nomfup : RT @Tg3web: Patrick Zaki aspetta in Egitto il primo febbraio, il giorno dell'udienza che potrebbe essere decisiva per il suo futuro. E ai n… -