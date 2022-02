Editoria | scendono gli ebook ma esplodono i fumetti Resta l’emergenza carta

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 febbraio 2022) Scende la produzione di, crescono le vendite del catalogo e iregistrano un’impennata del 134%. Queste in estrema sintesi le tendenze emerse nella giornata conclusiva del “XXXIX Seminario di Perfezionamento della Scuola per Librai Umberto ed Elisabetta Mauri”. I dati del mercato dell’2021, presentati da AIE-Associazione Italiana Editori, sono stati realizzati in collaborazione con Nielsen BookData. Quanto vale in Italia il mercato dell’di varia, che comprende libri di narrativa, saggistica e per bambini e ragazzi, venduti nelle librerie fisiche e online e nella grande distribuzione,e audiolibri? Nel 2021 è stato pari a 1,811 miliardi di euro (più 14% rispetto al 2019 e più 16% rispetto al 2020), mentre ha raggiunto 1,701 miliardi, se consideriamo i soli libri a ...