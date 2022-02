E che Teatro…Lendi con la comicità di Lino D’Angiò e Alan De Luca (Di martedì 1 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSant’Arpino (Ce) – Tre esilaranti appuntamenti live ricchi di risate e musica. Dopo il successo televisivo nella scorsa primavera, Lino D’Angiò e Alan De Luca sono pronti a calcare nuovamente il palco del Teatro Lendi insieme al cast di artisti di “…e che Teatro!”. Lo spettacolo, prodotto da Giofralus di Francesco Scarano e Musica è Management di Giovanni Oliviero, è in programma mercoledì 2, giovedì 3 e venerdì 4febbraio con inizio alle ore 21:00. Un’allegra compagnia di artisti decide di occupare un teatro ormai fermo da mesi e abbandonato, con lo scopo di poter tornare in scena e finalmente esibirsi. Rappresentano generi artistici diversi, ma la loro amicizia li rende una compagnia teatrale unica! In una scena spartana con elementi trovati in un vecchio deposito si apprestano a riprendere ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 1 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSant’Arpino (Ce) – Tre esilaranti appuntamenti live ricchi di risate e musica. Dopo il successo televisivo nella scorsa primavera,Desono pronti a calcare nuovamente il palco del Teatro Lendi insieme al cast di artisti di “…e che Teatro!”. Lo spettacolo, prodotto da Giofralus di Francesco Scarano e Musica è Management di Giovanni Oliviero, è in programma mercoledì 2, giovedì 3 e venerdì 4febbraio con inizio alle ore 21:00. Un’allegra compagnia di artisti decide di occupare un teatro ormai fermo da mesi e abbandonato, con lo scopo di poter tornare in scena e finalmente esibirsi. Rappresentano generi artistici diversi, ma la loro amicizia li rende una compagnia teatrale unica! In una scena spartana con elementi trovati in un vecchio deposito si apprestano a riprendere ...

