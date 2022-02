Dybala lascia la Juventus? Caos alla Continassa: succede di tutto (Di martedì 1 febbraio 2022) Il mercato ha regalato grandi momenti alla Juventus, ma ora tocca risolvere la grande problematica legata a Paulo Dybala in rotta totale. Non c’è nemmeno tempo per tirare un sospiro di sollievo che la Juventus si ritrova già a dover discutere un grosso problema legato al contratto di Paulo Dybala, ormai sempre più lontano dal mondo bianconero. La Juventus è stata la vera e propria dominatrice del mercato riuscendo ad acquistare Vlahovic e Zakaria, dando quindi una sterzata importante al centrocampo e all’attacco, reparto quest’ultimo che sembra ora vivere una nuova giovinezza. In molti non vedono l’ora di vedere all’opera il serbo e la Joya, ma a quanto pare la coppia è già destinata a scoppiare, dato che Dybala non ha la minima intenzione di rinnovare stando ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 1 febbraio 2022) Il mercato ha regalato grandi momenti, ma ora tocca risolvere la grande problematica legata a Pauloin rotta totale. Non c’è nemmeno tempo per tirare un sospiro di sollievo che lasi ritrova già a dover discutere un grosso problema legato al contratto di Paulo, ormai sempre più lontano dal mondo bianconero. Laè stata la vera e propria dominatrice del mercato riuscendo ad acquistare Vlahovic e Zakaria, dando quindi una sterzata importante al centrocampo e all’attacco, reparto quest’ultimo che sembra ora vivere una nuova giovinezza. In molti non vedono l’ora di vedere all’opera il serbo e la Joya, ma a quanto pare la coppia è già destinata a scoppiare, dato chenon ha la minima intenzione di rinnovare stando ...

