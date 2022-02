De Stasio bada al sodo | “Si ai grandi progetti | ma è urgente la cura e la manutenzione”

Leggi su anteprima24

"E' assolutamente importante progettareopere che rientrino nelle misure previste dal PNRR e consentire alla nostra città di essere destinataria dei contributi previsti, ma, nel contempo, non è possibile trasre Benevento gettandola in uno stato di totale abbandono. Voglio essere più precisa: non si può pensare aopere senza provvedere ad unaordinaria e sistematica della città. E' come se una famiglia investisse tutto in una festa importante, dimenticando di provvedere al pranzo quotidiano o allae pulizia della casa. E' mai possibile che in città non esiste una strada percorribile in sicurezza? E' mai possibile che non esiste un marciapiedi non dissestato? E' mai possibile che le transenne segnaletiche di buche ed avvallamenti siano ...