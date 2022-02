Cnr studia storni | auto organizzati in maniera collettiva

Leggi su romadailynews

(Di martedì 1 febbraio 2022) Roma – “Roma d’inverno offre uno spettacolo naturalistico impressionante, quasi inaspettato da vedere in una città così grande. Ogni sera, poco prima del tramonto, migliaia di uccelli coordinano il loro movimento e appaiono come un unico organismo per difendersi dai predatori. Sono stormi di. Osservandoli è inevitabile chiedersi come riescano a esibire un movimento collettivo così perfetto”. Così in una nota il gruppo di ricerca Roma ‘Cobbs’ (Collective behaviour in biological systems), nato dalla collaborazione Cnr e Università ‘Sapienza’ di Roma. “Si potrebbe pensare a un direttore d’orchestra, un unico uccello, il capobranco, che dirige il gruppo e che decide che movimenti eseguire- spiega Stefania Melillo, dell’Istituto dei sistemi complessi del Cnr (Cnr-Isc) di Roma e componente del gruppo di ricerca ‘Cobbs’- Ma in realtà, i dati raccolti sul campo, ...