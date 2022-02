Borsa | Europa termina positiva | Francoforte +0 | 96%

(Di martedì 1 febbraio 2022) Buona seduta per le Borse europee. Parigi guida i rialzo con una guadagno finale dell'1,43%,sale dello 0,96% e Londra alle ultime battute cresce dello 0,96 per cento mentre gli indici di ...

Buona seduta per le Borse europee. Parigi guida i rialzo con una guadagno finale dell'1,43%, Francoforte sale dello 0,96% e Londra alle ultime battute cresce dello 0,96 per cento mentre gli indici di ...Indi Milano risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,98 miliardi di euro, dai 3,02 miliardi della seduta precedente; mentre i volumi scambiati quest'oggi ...(ANSA) - MILANO, 01 FEB - Buona seduta per le Borse europee. Parigi guida i rialzo con una guadagno finale dell'1,43%, Francoforte sale dello 0,96% e Londra alle ultime battute cresce dello 0,96 per ...1,2% dopo il crollo di ieri. Ftse Mib torna sopra 27mila (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, - Le Borse europee infilano il secondo incremento consecutivo tenendo l'attenzione alle trimestrali, ...