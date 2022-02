Bagni: “Paratici ha dato una mano alla Juve. Vi dico una cosa sul mercato del Napoli” (Di martedì 1 febbraio 2022) Salvatore Bagni parla del mercato di Juventus e Napoli sottolineando come l’ex Paratici abbia dato una mano ai bianconeri. Salvatore Bagni ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di radio Marte: “cosa cambia dopo il mercato? Cambia che ora la Juventus ha la possibilità di tornare in Champions. Si sono mossi in modo massiccio e di qualità, peraltro hanno fatto anche uscire giocatori per incassare. Loro non possono non finire nelle prime 4 in base al loro pensiero. cosa penserà Morata di Vlahovic? alla Juve interessa poco, ha dimostrato di non essere un bomber. Avranno fatto dei discorsi molto realistici. Hanno diminuito il monte ingaggi e hanno ... Leggi su napolipiu (Di martedì 1 febbraio 2022) Salvatoreparla deldintus esottolineando come l’exabbiaunaai bianconeri. Salvatoreha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di radio Marte: “cambia dopo il? Cambia che ora lantus ha la possibilità di tornare in Champions. Si sono mossi in modo massiccio e di qualità, peraltro hanno fatto anche uscire giocatori per incassare. Loro non possono non finire nelle prime 4 in base al loro pensiero.penserà Morata di Vlahovic?interessa poco, ha dimostrato di non essere un bomber. Avranno fatto dei discorsi molto realistici. Hanno diminuito il monte ingaggi e hanno ...

