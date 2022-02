“Aspetto il momento giusto”. GF Vip, Jessica Selassié pronta a dimenticare Barù con lui (Di martedì 1 febbraio 2022) Non sono mancati i colpi di scena nella casa del GF Vip, a riservarne un paio anche la principessa Jessica Selassiè. La personalità della sorella di Lulù sta uscendo fuori e conquistando pian piano tutti gli spettatori. Sempre più messaggi arrivano sulla sua pagina social. Ed il tenore è sempre questo. “La tua insicurezza e paura di non piacere mai a nessuno può portarti magari a fare qualche errore, ma sono gli errori più belli che si vedono in quella casa. In un’ edizione di sessisti, misogini e omofobi…”. E ancora: “Vedere una ragazza come te, Jessica Selassiè, impacciata con gli uomini, ma al contempo responsabile, matura e seria in tutte le altre faccende della casa é tantissima roba. Meriteresti la vittoria, ma dubito che ci sia troppa gente a dare questa lettura, perché la maggior parte si perdono in commenti facili e superficiali di chi non ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 1 febbraio 2022) Non sono mancati i colpi di scena nella casa del GF Vip, a riservarne un paio anche la principessaSelassiè. La personalità della sorella di Lulù sta uscendo fuori e conquistando pian piano tutti gli spettatori. Sempre più messaggi arrivano sulla sua pagina social. Ed il tenore è sempre questo. “La tua insicurezza e paura di non piacere mai a nessuno può portarti magari a fare qualche errore, ma sono gli errori più belli che si vedono in quella casa. In un’ edizione di sessisti, misogini e omofobi…”. E ancora: “Vedere una ragazza come te,Selassiè, impacciata con gli uomini, ma al contempo responsabile, matura e seria in tutte le altre faccende della casa é tantissima roba. Meriteresti la vittoria, ma dubito che ci sia troppa gente a dare questa lettura, perché la maggior parte si perdono in commenti facili e superficiali di chi non ...

Advertising

annamirati : RT @sangiosbrando: questo ragazzo continua a sfornare meme per ogni aspetto e momento della mia vita ha un talento è evidente - francemal96 : IO CHE , AL MOMENTO DELLA SUA USCITA ,ASPETTO DENUNCE E QUERELE DA PARTE DI BARÙ #jerù - _petrichorx_ : @wonhosimpp Anche io, ma so che mi distruggerà psicologicamente quindi sono tipo 6 mesi che aspetto il momento giusto ahahah - disagiopuntoit : RT @sangiosbrando: questo ragazzo continua a sfornare meme per ogni aspetto e momento della mia vita ha un talento è evidente - titanprogamer : E' giunto il momento di andare Live.. ora sul canale Twitch vi aspetto in chat. -

Ultime Notizie dalla rete : Aspetto momento Il metaverso è solo fuffa? ... dal momento che al suo interno gli utenti lavoreranno e guadagneranno soldi. Ma potete starne ... ma nessuno sa cosa sarà veramente o che aspetto dovrebbe avere , né se le persone vorranno mai usarlo. ...

Oroscopo domani 2 febbraio 2022, Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni ... perdereste tempo e non riuscireste a sfruttare l'atmosfera serena di questo momento. Soli: ci ... Per ora, è meglio tenere alcune cose solo per voi! Il buon aspetto tra Luna e Marte, nel pomeriggio vi ...

"Ha toccato!" quando Tito Stagno replicò la telecronaca dell'allunaggio. VIDEO Sky Tg24 Iachini: "Zamparini è stato il primo a credere in me" ROMA, 01 FEB - "Il calcio ha perso un grandissimo uomo e un grandissimo presidente. Per me oggi è un giorno molto triste, provo un dolore profondo perché aho avuto la fortuna di conoscerlo e vivere co ...

Morte Zamparini, Iachini: “Grandissimo uomo e presidente, un aspetto ci univa” Era eternamente innamorato del calcio e del pallone, questo aspetto ci univa e con lui ci siamo sempre capiti ... perché so cosa stanno provando in questo momento così triste".

... dalche al suo interno gli utenti lavoreranno e guadagneranno soldi. Ma potete starne ... ma nessuno sa cosa sarà veramente o chedovrebbe avere , né se le persone vorranno mai usarlo. ...... perdereste tempo e non riuscireste a sfruttare l'atmosfera serena di questo. Soli: ci ... Per ora, è meglio tenere alcune cose solo per voi! Il buontra Luna e Marte, nel pomeriggio vi ...ROMA, 01 FEB - "Il calcio ha perso un grandissimo uomo e un grandissimo presidente. Per me oggi è un giorno molto triste, provo un dolore profondo perché aho avuto la fortuna di conoscerlo e vivere co ...Era eternamente innamorato del calcio e del pallone, questo aspetto ci univa e con lui ci siamo sempre capiti ... perché so cosa stanno provando in questo momento così triste".