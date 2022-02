(Di martedì 1 febbraio 2022)Sorge ha concluso la diretta di ieri del Grande Fratello Vip 6 letteralmente distrutta. L’emorragia di consensi che ha coinvolto l’influencer non accenna a placarsi e ieri ha visto negli occhi la sua più grande paura all’interno dello show di Canale 5: vedere Delia Duran trionfare su di lei. Il pubblico ha elargito consensi soverchianti verso la rivale in amore, distruggendo così le ultime certezze della ragazza dentro la casa. La moglie di Alex Belli ha guadagnato il 52% dei consensi, mentre lei si è fermata ad un misero 36%. Dopo esser stata sconfitta da Nathalie Caldonazzo e da Kabir Bedi, questa perè stata la conferma definitiva che il pubblico l’ha abbandonata. La riflessione diNel corso della trasmissione5 ...

tuttopuntotv : Arianna David e Flavia Vento a Mattino 5 hanno una teoria su Soleil: ecco qual è #Mattino5 #GFVip6 #GFVip #Soleil… - FedericaBagnol3 : RT @EvilGrimezsz: Nella prossima edizione fate entrare Arianna David ed Emanuela Tittocchia. #GFVIP - jess__always : RT @mattino5: Arianna David contro Biagio e la sua storia con Miriana. Voi da che parte state? #Mattino5 #GFVIP - marysanna24 : RT @turututiti: Arianna David a mattino 5 “ conosco bene Biagio e chi lo conosce sa che non è innamorato , ha sparato 1 mese e mezzo contro… - ClaudiaMarchio9 : RT @turututiti: Arianna David a mattino 5 “ conosco bene Biagio e chi lo conosce sa che non è innamorato , ha sparato 1 mese e mezzo contro… -

attacca Soleil Sorge: 'Il pubblico la sta punendo per ciò che ha fatto' Stamattina, a Mattino Cinque , programma condotto da Federica Panicucci ,e Flavia Vento si sono .../ "Biagio e Miriana Trevisan? Storia fake, sembrano 'Bella e la Bestia'" Poi, Alfonso Signorini ha spezzato l'idillio, chiedendo a Biagio di uscire dalla Casa del GF Vip, con Miriana che ...Arianna David attacca Soleil Sorge: "Il pubblico la sta punendo per ciò che ha fatto" Stamattina, a Mattino Cinque, programma condotto da Federica ...Arianna David, ex Miss Italia ed opinionista spesso e volentieri di Mattino 5, continua a non credere nella storia d’amore scoppiata nella casa del Grande Fratello Vip 2021 fra Miriana Trevisan e ...