Torna a casa e trova il papà morto sul divano: Mauro era uno stimato imprenditore (Di lunedì 31 gennaio 2022) Azienda, sport e famiglia. Questo era , imprenditore di Vacile di Spilimbergo deceduto ieri mattina nel suo appartamento a (Pordenone) per un arresto cardiaco. Frandoli, da sempre amante della ... Leggi su leggo (Di lunedì 31 gennaio 2022) Azienda, sport e famiglia. Questo era ,di Vacile di Spilimbergo deceduto ieri mattina nel suo appartamento a (Pordenone) per un arresto cardiaco. Frandoli, da sempre amante della ...

Advertising

poliziadistato : Una 80enne di Firenze torna a casa dall'ospedale ma non può essere assistita dai propri familiari perché malati. An… - spartacvs : RT @Amarizona17: Giastin torna a casa, sono solo “una piccola folla marginale” non ti menano, vedrai. ??#Trudeau - itstella_a : Mio papà che torna a casa per pranzo e mi chiede tristissimo se ho letto di Jimin ???? - kikkocavani : Con un last minut di mercato il grande bomber kikko Cavani torna a casa Avellino Lupi ???? Stasera si inizia con comp… - Chicchi30034355 : RT @Amarizona17: Giastin torna a casa, sono solo “una piccola folla marginale” non ti menano, vedrai. ??#Trudeau -