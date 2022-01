Testi Sanremo 2022, Noemi canta Ti amo non lo so dire (Di lunedì 31 gennaio 2022) Lo scorso anno era stata data tra le favorite, secondo le pagelle dei giornalisti. Noemi quest’anno torna invece a Sanremo non con il favore del pronostico ma siamo certi, che anche in questa edizione, ci stupirà. Noemi porta a Sanremo 2022 un altro brano che parla d’amore. “Ti amo non lo so dire” è il titolo della nuova canzone di Noemi, il brano con il quale la cantante cercherà di regalare emozioni al pubblico dell’Ariston che quest’anno ci sarà anche in sala. Una grande emozione per i Big in gara che si troveranno di fronte un teatro al 100% della capienza. «Non ho paura di sentirmi vuota dentro un mare di parole perse sul fondale» canta Noemi che in questi ultimi due anni, complice anche la pandemia, ha cambiato ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 31 gennaio 2022) Lo scorso anno era stata data tra le favorite, secondo le pagelle dei giornalisti.quest’anno torna invece anon con il favore del pronostico ma siamo certi, che anche in questa edizione, ci stupirà.porta aun altro brano che parla d’amore. “Ti amo non lo so” è il titolo della nuova canzone di, il brano con il quale lante cercherà di regalare emozioni al pubblico dell’Ariston che quest’anno ci sarà anche in sala. Una grande emozione per i Big in gara che si troveranno di fronte un teatro al 100% della capienza. «Non ho paura di sentirmi vuota dentro un mare di parole perse sul fondale»che in questi ultimi due anni, complice anche la pandemia, ha cambiato ...

