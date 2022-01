Tabellone Atp Pune 2022: Karatsev guida il seeding, presenti Musetti, Mager, Travaglia e Gaio (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il Tabellone principale dell’Atp 250 di Pune 2022, evento sul cemento outdoor indiano di scena da lunedì 31 gennaio a domenica 6 febbraio. Sarà il russo Aslan Karatsev a guidare il seeding, mentre le teste di serie numero 2 e numero 3 saranno rispettivamente Lorenzo Musetti e Gianluca Mager, i quali accederanno direttamente al secondo turno. presenti nel Tabellone principale anche Stefano Travaglia e Federico Gaio. Di seguito tutti gli accoppiamenti. Tabellone ATP Pune 2022 PRIMO TURNO (1) Karatsev bye (Q) Ymer vs (Q) Moroni (PR) Bhambri b. Kovalik 6-7(10) 6-2 7-5 (WC) Ramanathan vs (8) Travaglia (3) ... Leggi su sportface (Di lunedì 31 gennaio 2022) Ilprincipale dell’Atp 250 di, evento sul cemento outdoor indiano di scena da lunedì 31 gennaio a domenica 6 febbraio. Sarà il russo Aslanre il, mentre le teste di serie numero 2 e numero 3 saranno rispettivamente Lorenzoe Gianluca, i quali accederanno direttamente al secondo turno.nelprincipale anche Stefanoe Federico. Di seguito tutti gli accoppiamenti.ATPPRIMO TURNO (1)bye (Q) Ymer vs (Q) Moroni (PR) Bhambri b. Kovalik 6-7(10) 6-2 7-5 (WC) Ramanathan vs (8)(3) ...

