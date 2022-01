Porsche Macan - Collaudi sulla neve per l' elettrica del 2023

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Laè stata di nuovo fotografata durante isu strada. Gli scatti arrivano dalla Scandinavia, dove i muletti sono torturati in ogni modo per migliorare l'affidabilità e mettere a punto l'elettronica. La Suv, che vedremo sul mercato nel, adotta camuffature ridotte rispetto al passato e mostra alcuni dettagli di design piuttosto rivoluzionari. Gruppi ottici sdoppiati. Non sarà difficile riconoscere laalla spina da quelle attuali: se le proporzioni da Suv rimarranno infatti le stesse, il frontale dovrebbe cambiare completamente aspetto. Le foto mostrano infatti la soluzione sdoppiata scelta per i gruppi ottici, con quattro elementi Led superiori per luci diurne, mentre frecce e i fari saranno più grandi incasinati nel paraurti. Difficile pensare ...