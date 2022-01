Pil, Istat: nel 2021 crescita al 6,5%, è record. Al top dal 1995 (Di lunedì 31 gennaio 2022) crescita record, nel 2021, per l'economia italiana. Il Pil, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è aumentato nel 2021 del 6,5% rispetto al 2020. L'anno scorso vi è stato lo ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 31 gennaio 2022), nel, per l'economia italiana. Il Pil, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è aumentato neldel 6,5% rispetto al 2020. L'anno scorso vi è stato lo ...

Advertising

istat_it : Nel IV trimestre 2021 Pil +0,6% rispetto al trimestre precedente e +6,4% in termini tendenziali #istat… - CiccioniSe : RT @TgLa7: #Istat: Pil 2021 +6,5%. Per il 2022, variazione acquisita +2,4% - _D_a_s__ : RT @ManuelaPerrone: 'Nel 2021 il Pil corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato è aumentato del 6,5% rispetto al 2020'. ht… - AgenziaOpinione : ISTAT * PIL – PRODOTTO INTERNO LORDO: « NEL QUARTO TRIMESTRE DEL 2021 È AUMENTATO DELLO 0,6% RISPETTO AL TRIMESTRE… - ManuelaPerrone : 'Nel 2021 il Pil corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato è aumentato del 6,5% rispetto al 2020'.… -