Pierpaolo Pretelli torna a Domenica In ed è un super Ligabue (VIDEO)

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Dopo una settimana di stop causata dai problemi di salute,to aIn nella puntata in onda il 30 gennaio 2022, accolto con grande affetto da Mara Venier. E per questa puntata, in cui si è parlato di Sanremo ( ma non di questo Sanremo cosa parecchio bizzarra tra l’altro)ha regalato al pubblico di Rai 1 una esibizione che è stata davvero molto apprezzata. E non solo dall’esercito di fan che lo seguono sui social e che lo amano follemente ma anche dal pubblico che generalmente è molto critico nei suoi confronti. Questa volta ilsembra aver fatto la scelta giusta con Certe Notti, apprezzata davvero da tutti. Guarito dal covid 19 in una sola settimana grazie ai tre vaccini che aveva fatto prima di contagiarsi, il ...

Ultime Notizie dalla rete : Pierpaolo Pretelli

è tornato a Domenica In dopo la settimana di stop causa Covid. Il suo ritorno, però, non è stato affatto trionfale. Tutt'altro. Sui social l'ex velino di Striscia la Notizia è stato ...... vestito di pelle come un motociclista, forte e gentile Stando ad alcuni gossip nel cast de Il Cantante Mascherato potremo trovare: Giancarlo Magalli, Edoardo Bennato,, Cristina ...Dopo una settimana di stop causata dai problemi di salute, Pierpaolo Pretelli è tornato a Domenica In nella puntata in onda il 30 gennaio 2022, accolto con grande affetto da Mara Venier. E per questa ...Dispiace non essere con la mia Mara Venier a Domenica In. Torno presto! Immediato il supporto dei fan online che hanno portato in tendenza su Twitter l'hashtag 'Forza Pier'. Forza Pier #prelemi pic.tw ...