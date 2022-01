Phoebe Dynevor e Kate Hudson non si lavano la faccia al mattino

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 31 gennaio 2022) I segreti beauty dihanno un unico punto in comune: entrambe alscelgono di non lavarsi il viso. Sono sempre più le celebrità che, complice i social, svelano i propri step beauty e di recente l’attrice diventata famosa per Bridgerton ha spiegato a Vogue che non ama bagnare il viso di prima mattina. Così come, che ha raccontato ad Allure di aver smesso di lavarsi laalproprio per avere una pelle migliore. Perchénon siil viso: la beauty routine Andiamo per gradi., che ha interpretato Daphne nella prima ...