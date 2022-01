Maturità 2022, tornano scritti: studenti sul piede di guerra (Di lunedì 31 gennaio 2022) (Adnkronos) – Maturità 2022, tornano gli scritti. Ma gli studenti non ci stanno. La Rete degli studenti Medi è sul piede di guerra. In programmazione venerdì prossimo, secondo quanto apprende l’Adnkronos, la mobilitazione nazionale contro l’esame di Stato annunciato dal ministero dell’Istruzione. “Il Mi non ha ascoltato le richieste della comunità studentesca. Da qualche mese, infatti, le associazioni degli studenti chiedevano un esame che fosse incentrato sulle singolarità dello studente, eliminando gli scritti e inserendo una tesina”, in modo da tener conto delle difficoltà enormi nella didattica e nell’apprendimento degli ultimi tre anni. “Siamo sconcertati. E’ un esame senza senso”, afferma Tommaso Biancuzzi, ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 31 gennaio 2022) (Adnkronos) –gli. Ma glinon ci stanno. La Rete degliMedi è suldi. In programmazione venerdì prossimo, secondo quanto apprende l’Adnkronos, la mobilitazione nazionale contro l’esame di Stato annunciato dal ministero dell’Istruzione. “Il Mi non ha ascoltato le richieste della comunità studentesca. Da qualche mese, infatti, le associazioni deglichiedevano un esame che fosse incentrato sulle singolarità dello studente, eliminando glie inserendo una tesina”, in modo da tener conto delle difficoltà enormi nella didattica e nell’apprendimento degli ultimi tre anni. “Siamo sconcertati. E’ un esame senza senso”, afferma Tommaso Biancuzzi, ...

