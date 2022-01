In molti si chiedono se ci sarà una seconda stagione di ‘Non mi lasciare’: cosa è emerso (Di lunedì 31 gennaio 2022) Stasera andrà in onda l’ultima puntata di Non mi lasciare, ma in molti si chiedono se ci sarà una seconda stagione: cosa è emerso. A distanza di settimane dal finale di stagione di Blanca e di qualche ora di quello de La sposa, un’altra fiction di Rai Uno si accinge a salutare il suo amatissimo L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 31 gennaio 2022) Stasera andrà in onda l’ultima puntata di Non mi lasciare, ma insise ciuna. A distanza di settimane dal finale didi Blanca e di qualche ora di quello de La sposa, un’altra fiction di Rai Uno si accinge a salutare il suo amatissimo L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

rt_bud : RT @MistressGaia: molti mi chiedono se il PonyplAy fa male… A voi la risposta (8 minuti di video) - Barbarab1974FAN : In molti mi chiedono se la vaselina può essere utile la mia risposta è sempre la stessa : dipende dalla persona e dalla esperienza - MistressGaia : molti mi chiedono se il PonyplAy fa male… A voi la risposta (8 minuti di video) - utini19 : RT @utini19: Molti esponenti di Fratelli d'Italia arrestati per vicinanza alla criminalità. Ma la Meloni non si dimette - Ciavula: https://… - xxanthor : @FmMosca Molti bar, ristoranti e locali hanno cominciato a non chiedere più il greenpass e si stanno ripopolando. B… -