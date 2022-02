Il maglione bianco a trecce di Francesca Michielin alle prove per Sanremo (Di lunedì 31 gennaio 2022) Ormai manca davvero poco all’inizio del Festival di Sanremo 2022, e i Big in gara sono pronti per esibirsi sul palco dell’Ariston. Tra loro manca un nome importante, che nell’edizione 2021 si è classificata al secondo post insieme a Fedez: Francesca Michielin. Ma questa la cantante veneta è approdata in terra sanremese in un’altra veste, quella di direttrice d’orchestra. Nel corso della seconda serata, in onda il 2 febbraio, accompagna infatti l’esibizione di Emma Marrone sulle note di Ogni volta è così. Michielin si trova a Sanremo già da diversi giorni, per concentrare tutte le sue energie nelle prove per il suo esordio da direttrice di una delle orchestre più prestigiose d’Italia. E, in questo periodo trascorso nella città dei fiori, ha sfoggiato alcuni look davvero degni di nota. ... Leggi su diredonna (Di lunedì 31 gennaio 2022) Ormai manca davvero poco all’inizio del Festival di2022, e i Big in gara sono pronti per esibirsi sul palco dell’Ariston. Tra loro manca un nome importante, che nell’edizione 2021 si è classificata al secondo post insieme a Fedez:. Ma questa la cantante veneta è approdata in terra sanremese in un’altra veste, quella di direttrice d’orchestra. Nel corso della seconda serata, in onda il 2 febbraio, accompagna infatti l’esibizione di Emma Marrone sulle note di Ogni volta è così.si trova agià da diversi giorni, per concentrare tutte le sue energie nelleper il suo esordio da direttrice di una delle orchestre più prestigiose d’Italia. E, in questo periodo trascorso nella città dei fiori, ha sfoggiato alcuni look davvero degni di nota. ...

Il maglione bianco a trecce di Francesca Michielin alle prove per Sanremo DireDonna

Il maglione bianco a trecce di Francesca Michielin alle prove per Sanremo Come il maglione bianco che la cantante ha indossato nell’ultimo scatto pubblicato su Instagram, che la ritrae sulla spiaggia ligure. Soprattutto se abbinato, come ha fatto Michielin, ad un pantalone ...

