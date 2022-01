Il grido dei mitilicoltori non può restare inascoltato (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il grido di allarme e di dolore lanciato dal mondo della pesca e della mitilicoltura tarantina sui ritardi nelle opere di bonifica del Mar Piccolo di Taranto non può restare inascoltato. Già prima della fine dello scorso anno, in una missiva inviata al Ministro per il Sud e per la Coesione Territoriale Mara Carfagna, sollecitammo la nomina del Commissario delle bonifiche a seguito della scadenza della funzione assegnata al Prefetto di Taranto Demetrio Martino. Incarico che è stata riassegnato allo stesso alto funzionario di Governo, per soli tre mesi, tempo che appare insufficiente per poter imprimere un’accelerata agli interventi di bonifica e rilanciare così le attività della pesca e della mitilicoltura. Ci uniamo dunque alla richiesta delle associazioni di categoria che a Taranto rappresentano questa importante fetta di ... Leggi su tarantinitime (Di lunedì 31 gennaio 2022) Ildi allarme e di dolore lanciato dal mondo della pesca e della mitilicoltura tarantina sui ritardi nelle opere di bonifica del Mar Piccolo di Taranto non può. Già prima della fine dello scorso anno, in una missiva inviata al Ministro per il Sud e per la Coesione Territoriale Mara Carfagna, sollecitammo la nomina del Commissario delle bonifiche a seguito della scadenza della funzione assegnata al Prefetto di Taranto Demetrio Martino. Incarico che è stata riassegnato allo stesso alto funzionario di Governo, per soli tre mesi, tempo che appare insufficiente per poter imprimere un’accelerata agli interventi di bonifica e rilanciare così le attività della pesca e della mitilicoltura. Ci uniamo dunque alla richiesta delle associazioni di categoria che a Taranto rappresentano questa importante fetta di ...

