Gazzetta | la FIGC può commissariare la Serie A | ma prende tempo

A proposito delle tensioni che si sono create tra la Lega e la FIGC a proposito del nuovo statuto, la Gazzetta dello Sport sottolinea oggi come in attesa che la sezione consultiva del Collegio di Garanzia del Coni si esprima sulla richiesta di legittimità del nuovo statuto federale, secondo quanto richiesto dalla Lega di Serie A, la Federcalcio potrebbe anche decidere di commissariare la massima lega calcistica dal 1° febbraio, anche se oggi riceverà la lettera che chiederà di un rinvio di almeno un paio di settimane prima di recepire le norme contenute nel nuovo statuto (e che ha portato allo scontro tra i club). È chiaro che il periodo per il mondo del calcio, così come per ogni altro settore economico abbia risentito dell'emergenza creata dalla pandemia, ma come ha sottolineato pochi giorni fa il Sottosegretario ...

