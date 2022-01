Frollini bicolore | la ricetta di Zia Cri

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Ladei biscotti due colori di zia Cri, ladeida E’ sempre mezzogiorno per Sanremo 2022. E’ la settimana del festival di Sanremo e oggi 31 gennaio 2022 Zia Cri regala a tutti ladeial cacao, i, bianco e scuro. E’ un impasto semplice ma ai biscottiCristina Lunardini aggiunge anche ladella crema di arachidi, così per aggiungere più gusto ma anche tante calorie. Non perdete questa e le altre ricette dolci di Zia Cri, ecco ladeidi Zia Cri – Ricette dolci E’ sempre mezzogiorno Ingredienti per i ...