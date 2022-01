Dramma sulla tangenziale, terribile schianto tra più mezzi: una vittima e un ferito gravissimo (Di lunedì 31 gennaio 2022) Un terribile incidente nella mattinata di oggi è costata la vita ad un uomo di 55 anni. Lo schianto è avvenuto sulla strada statale 11 Padana Superiore al km 77, nel territorio comunale di Borgo Vercelli. Coinvolti un’auto, un camion e un trattore. Ancora da ricostruire la dinamica sulla quale indagano le forze dell’ordine. A quanto si apprende l’automobilista è morto nello schianto contro il camion, che è finito fuori strada precipitando su un campo sottostante. L’autotrasportatore è stato sbalzato fuori dalla cabina del camion ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Novara. A raccontare i fatti un testimone alla testata on line PrimaVercelli. “Mentre tornavo da Novara, percorrendo la tangenziale all’altezza del ponte sul fiume sesia ho visto che era appena accaduto ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 31 gennaio 2022) Unincidente nella mattinata di oggi è costata la vita ad un uomo di 55 anni. Loè avvenutostrada statale 11 Padana Superiore al km 77, nel territorio comunale di Borgo Vercelli. Coinvolti un’auto, un camion e un trattore. Ancora da ricostruire la dinamicaquale indagano le forze dell’ordine. A quanto si apprende l’automobilista è morto nellocontro il camion, che è finito fuori strada precipitando su un campo sottostante. L’autotrasportatore è stato sbalzato fuori dalla cabina del camion ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Novara. A raccontare i fatti un testimone alla testata on line PrimaVercelli. “Mentre tornavo da Novara, percorrendo laall’altezza del ponte sul fiume sesia ho visto che era appena accaduto ...

Advertising

Dear_Inanna_Z : RT @11Giuliano: Selezione: Salerno,dramma per un 50 enne sulla spiaggia del lungomare. - italiano1061975 : RT @11Giuliano: Selezione: Salerno,dramma per un 50 enne sulla spiaggia del lungomare. - FabrizioDalCol : Letta ha 'quasi vinto'. Ma tra il caso Belloni e i litigi con i 5 Stelle i problemi iniziano ora… - Serena85902760 : RT @11Giuliano: Selezione: Salerno,dramma per un 50 enne sulla spiaggia del lungomare. - Gabri40372268 : RT @11Giuliano: Selezione: Salerno,dramma per un 50 enne sulla spiaggia del lungomare. -

Ultime Notizie dalla rete : Dramma sulla Cheslie Kryst è morta a 30 anni, l'ex Miss America si è suicidata lanciandosi da un edificio di New York Dramma a New York, negli Stati Uniti, dove l'ex Miss America Cheslie Kryst è morta ad appena 30 anni. sulla 42ma strada, domenica mattina. Kryst, che viveva al nono piano dell'edificio da 60 piani, ...

Tragico frontale sulla via per Pisa, muore ragazza, altri 4 feriti LUCCA - Una ragazza di 18 anni di Lucca, Rebecca Cucchi, è morta per le ferite riportate in un tragico schianto fra due auto. Il dramma si è consumato intono alle 22 di domenica sera sulla via nuova per Pisa a San Lorenzo a Vaccoli, nel comune di Lucca. Nell'incidente sono rimaste ferite altre 4 persone due delle quali, due ...

Dramma nel Catanzarese, due morti in un incidente sulla SS 106 - VIDEO Corriere della Calabria Dramma in Calabria: insegnante si dà fuoco davanti caserma carabinieri Un 30enne, insegnante, si è dato fuoco stamattina davanti alla sede della caserma dei carabinieri di Rende, in provincia di Cosenza. - continua sotto - ...

Un saggio sull''America conservatrice e trumpiana Ad una prima rapida e superficiale occhiata, Il caso Spotlight e La ragazza di Stillwater rappresentano due facce di una medesima medaglia narrativa, due opere dall'identica struttura e innervate dai ...

a New York, negli Stati Uniti, dove l'ex Miss America Cheslie Kryst è morta ad appena 30 anni.42ma strada, domenica mattina. Kryst, che viveva al nono piano dell'edificio da 60 piani, ...LUCCA - Una ragazza di 18 anni di Lucca, Rebecca Cucchi, è morta per le ferite riportate in un tragico schianto fra due auto. Ilsi è consumato intono alle 22 di domenica seravia nuova per Pisa a San Lorenzo a Vaccoli, nel comune di Lucca. Nell'incidente sono rimaste ferite altre 4 persone due delle quali, due ...Un 30enne, insegnante, si è dato fuoco stamattina davanti alla sede della caserma dei carabinieri di Rende, in provincia di Cosenza. - continua sotto - ...Ad una prima rapida e superficiale occhiata, Il caso Spotlight e La ragazza di Stillwater rappresentano due facce di una medesima medaglia narrativa, due opere dall'identica struttura e innervate dai ...