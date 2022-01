Domenica In, Loretta Goggi e la morte del marito: “Sono stata prima concubina e poi moglie”. Poi la stoccata a Mara Venier: “Tu con lui non dovevi proprio parlare” (Di lunedì 31 gennaio 2022) Loretta Goggi è stata tra gli ospiti di Mara Venier nell’ultima puntata di Domenica In e, tra una battuta e un aneddoto sulla su carriera, l’artista 71enne ha parlato anche della sua vita privata, in particolare dell’unico grande amore della sua vita, Gianni Brezza. Nonostante siano passati ormai più di 10 anni dalla scomparsa del marito, per Loretta il loro amore è più vivo che mai: “La morte l’ha portato via dai teleschermi non da me, noi stiamo insieme“, ha detto. Quindi ha sottolineato di non aver mai pensato di rifarsi una vita o frequentare altri uomini: “Per fare cosa? Andare al cinema? Ci vado con mia sorella!”. proprio la sorella, ironia della sorte, ha avuto la vita che lei sognava da ragazza: “Avrei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 31 gennaio 2022)tra gli ospiti dinell’ultima puntata diIn e, tra una battuta e un aneddoto sulla su carriera, l’artista 71enne ha parlato anche della sua vita privata, in particolare dell’unico grande amore della sua vita, Gianni Brezza. Nonostante siano passati ormai più di 10 anni dalla scomparsa del, peril loro amore è più vivo che mai: “Lal’ha portato via dai teleschermi non da me, noi stiamo insieme“, ha detto. Quindi ha sottolineato di non aver mai pensato di rifarsi una vita o frequentare altri uomini: “Per fare cosa? Andare al cinema? Ci vado con mia sorella!”.la sorella, ironia della sorte, ha avuto la vita che lei sognava da ragazza: “Avrei ...

