Covid oggi, i dati del Lazio: calano i positivi ma aumentano i decessi (Di lunedì 31 gennaio 2022) oggi nel Lazio su un totale di 58.136 tamponi, si registrano 6.615 nuovi casi positivi (-4.918), sono 29 i decessi, compresi recuperi di mancate notifiche (+22), 2.145 i ricoverati (-1), 206 le terapie intensive (+2) e +11.631 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 11,3%. I casi a Roma città sono a quota 3.865. lavori in corso con ACOI (associazione chirurghi ospedalieri) per il recupero degli interventi chirurgici. Nel 2021 sono stati complessivamente 210 mila gli interventi chirurgici: + 9mila rispetto al 2020 e – 20mila rispetto al 2019. L’obiettivo nel 2022 è quello di tornare ai livelli della pre-pandemia. Chiesto ai direttori generali delle asl e delle aziende ospedaliere di fare un piano straordinario di attività di screening oncologici (mammella, colon retto e cervice uterina): nel ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 31 gennaio 2022)nelsu un totale di 58.136 tamponi, si registrano 6.615 nuovi casi(-4.918), sono 29 i, compresi recuperi di mancate notifiche (+22), 2.145 i ricoverati (-1), 206 le terapie intensive (+2) e +11.631 i guariti. Il rapporto trae tamponi è al 11,3%. I casi a Roma città sono a quota 3.865. lavori in corso con ACOI (associazione chirurghi ospedalieri) per il recupero degli interventi chirurgici. Nel 2021 sono stati complessivamente 210 mila gli interventi chirurgici: + 9mila rispetto al 2020 e – 20mila rispetto al 2019. L’obiettivo nel 2022 è quello di tornare ai livelli della pre-pandemia. Chiesto ai direttori generali delle asl e delle aziende ospedaliere di fare un piano straordinario di attività di screening oncologici (mammella, colon retto e cervice uterina): nel ...

