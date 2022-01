Come sta andando l’hashtag #DiMaioOut su Twitter (Di lunedì 31 gennaio 2022) Come al solito è Pietro Raffa a svelare la provenienza di alcune tendenze su Twitter. Il CEO di Mr & Associati ha provveduto a realizzare una piccola ricerca su un hashtag che, nella serata di ieri, stava montando in maniera molto vivace: #DiMaioOut. Una rivolta nei confronti del ministro degli Esteri, magari da una base del Movimento 5 Stelle insoddisfatta dal suo comportamento durante le trattative per l’elezione del presidente del Consiglio? Non proprio. Anzi, in base ai risultati evidenziati dall’analista dei social media, si tratta di un fenomeno abbastanza ricorsivo nel panorama dell’informazione politica italiana. Molto rumore per nulla. LEGGI ANCHE > La bufala dello scontro Conte-Di Maio prima e durante il cdm sulla giustizia Di Maio Out, storia di un hashtag #DiMaioOut è tra le tendenze, ma è stato ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 31 gennaio 2022)al solito è Pietro Raffa a svelare la provenienza di alcune tendenze su. Il CEO di Mr & Associati ha provveduto a realizzare una piccola ricerca su un hashtag che, nella serata di ieri, stava montando in maniera molto vivace:. Una rivolta nei confronti del ministro degli Esteri, magari da una base del Movimento 5 Stelle insoddisfatta dal suo comportamento durante le trattative per l’elezione del presidente del Consiglio? Non proprio. Anzi, in base ai risultati evidenziati dall’analista dei social media, si tratta di un fenomeno abbastanza ricorsivo nel panorama dell’informazione politica italiana. Molto rumore per nulla. LEGGI ANCHE > La bufala dello scontro Conte-Di Maio prima e durante il cdm sulla giustizia Di Maio Out, storia di un hashtagè tra le tendenze, ma è stato ...

Advertising

PieroPelu : Vedete come si inarca il manganello dell’uomo in divisa blu? Succede per la forza spropositata che sta usando, insi… - silvia_sb_ : Salvini ora alla #maratonamentana sta parlando di massimi sistemi, situazione geopolitica, aumento prezzi energia,… - TeresaBellanova : Il cdx sta ancora chiuso a tirar fuori dal cilindro nomi da impallinare mentre il buon senso della maggioranza conf… - spighissimo : @Stefano90122371 @cosmopin E quindi che dire allora del caso Belloni? Dove sta scritto che non potesse diventare Pr… - Poquelin_Cleant : @piercamillo @matteorenzi Sta pur certo che se faceva comodo a @matteorenzi altro che sgrammaticatura, sarebbe stat… -