Calciomercato Napoli, Giuntoli segue Barak: obiettivo numero uno per l'estate

Calciomercato Napoli: in vista della prossima stagione, gli azzurri vorrebbero puntare su Barak del Verona Vista la carenza di budget per questa finestra di mercato estiva, il Napoli lavora già in vista della prossima stagione; alla ricerca degli elementi che possano alzare il livello della rosa. E secondo quanto riportato da Il Mattino, il d.s. Giuntoli avrebbe messo gli occhi su Antonin Barak; trequartista del Verona esploso in questa stagione. Il ceco piace tantissimo alla dirigenza del Napoli e sarebbe addirittura il nome in cima alla lista dei rinforzi per la prossima stagione.

