Ana Mena si prepara per Sanremo con un bomber di pelliccia total black (Di lunedì 31 gennaio 2022) Manca veramente poco alla prima serata del Festival di Sanremo 2022. Il primo febbraio infatti la kermesse canora della musica italiana prende il via e sul palco dell’Ariston tra i big c’è anche Ana Mena, la cantante spagnola che con le sue hit ha accompagnato molte delle nostre estati. Vi raccomandiamo... Il look di Ana Mena a Sanremo Giovani unisce eleganza e sensualità E così, tra una prova blindatissima e l’altra la voce di A un passo dalla luna si è concessa qualche scatto di fronte al teatro sanremese con un look decisamente glamour: panta ciclisti in similpelle lucida, dolcevita cropped e bomber di pelliccia. Per completare questo outfit total black Ana Mena ha ... Leggi su diredonna (Di lunedì 31 gennaio 2022) Manca veramente poco alla prima serata del Festival di2022. Il primo febbraio infatti la kermesse canora della musica italiana prende il via e sul palco dell’Ariston tra i big c’è anche Ana, la cantante spagnola che con le sue hit ha accompagnato molte delle nostre estati. Vi raccomandiamo... Il look di AnaGiovani unisce eleganza e sensualità E così, tra una prova blindatissima e l’altra la voce di A un passo dalla luna si è concessa qualche scatto di fronte al teatro sanremese con un look decisamente glamour: panta ciclisti in similpelle lucida, dolcevita cropped edi. Per completare questo outfitAnaha ...

UKNOWLEENO : @sergeantbrns ???? l'ultimo non so chi sia ma ana mena e questo costavano poco - EliParkerStark_ : ANA MENA ASCOLTAMI NON DIRE IL TUO NOME ALL'INIZIO DELLA CANZONE TI SCONGIURO SONO 10 PUNTI IN MENO AL FANTASANREMO… - amar_ebe : qual è il vostro bias di #Sanremo2022 il mio ana mena - edgarsagre : Ana Mena la segunda. Grazie Italia?? - Ibantxoxrz_ind : @Uberbored_80 Purtroppo per me, non è stato possibile mettere 5 volte Ana Mena ?? -