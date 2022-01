Amadeus: In questo Sanremo il cast più bello di sempre (Di lunedì 31 gennaio 2022) Amadeus: «La canzone sanremese non esiste più. Voglio la musica che si ascolta davvero» La Stampa, pagina 3, di Luca Dondoni. «Il Festival non può essere anacronistico rispetto alla radio, a YouTube e a Spotify; a un certo punto sembravano due mondi separati, di qua Sanremo e di là la musica che la gente ascolta davvero. Non mi è mai piaciuto il concetto di “canzone sanremese”: un cantante che si presenta a Sanremo deve pensare che quel pezzo avrebbe potuto farlo uscire in qualsiasi altro momento dell’anno, e deve rispecchiare l’attualità». Amadeus è per la terza volta al comando del Festival ed è orgoglioso delle scelte che lo hanno portato ad avere, a suo dire, «il cast più eterogeneo possibile». Ma è soprattutto fiero dei 25 nomi in gara. Nell’intento del direttore artistico, le canzoni devono ... Leggi su tvzoom (Di lunedì 31 gennaio 2022): «La canzone sanremese non esiste più. Voglio la musica che si ascolta davvero» La Stampa, pagina 3, di Luca Dondoni. «Il Festival non può essere anacronistico rispetto alla radio, a YouTube e a Spotify; a un certo punto sembravano due mondi separati, di quae di là la musica che la gente ascolta davvero. Non mi è mai piaciuto il concetto di “canzone sanremese”: un cantante che si presenta adeve pensare che quel pezzo avrebbe potuto farlo uscire in qualsiasi altro momento dell’anno, e deve rispecchiare l’attualità».è per la terza volta al comando del Festival ed è orgoglioso delle scelte che lo hanno portato ad avere, a suo dire, «ilpiù eterogeneo possibile». Ma è soprattutto fiero dei 25 nomi in gara. Nell’intento del direttore artistico, le canzoni devono ...

