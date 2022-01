Alfonso Signorini in panchina, Mediaset: amara decisione sul GF (Di lunedì 31 gennaio 2022) Alfonso Signorini in panchina, Mediaset ha deciso di cancellare due puntate al Gf vip, come mai? Cambia la programmazione. Alfonso Signorini e il Gf vip cancellati? Mediaset ha preso una decisione importante: ecco perché per due settimane la puntata non andrà in onda. Foto Mediaset PlayNonostante le critiche che montano su tutti i social, quest’anno, il reality pare non abbia affatto sofferto una crisi in termini di ascolti. La media di telespettatori collegati, sia il lunedì che il venerdì è sempre molto alta: basti pensare che lunedì 29 gennaio il programma ha registrato una media del 21,8% di share con 3.448.000 spettatori. Nell’arco delle settimane, però, Signorini ha toccato anche picchi del 24% ... Leggi su chenews (Di lunedì 31 gennaio 2022)inha deciso di cancellare due puntate al Gf vip, come mai? Cambia la programmazione.e il Gf vip cancellati?ha preso unaimportante: ecco perché per due settimane la puntata non andrà in onda. FotoPlayNonostante le critiche che montano su tutti i social, quest’anno, il reality pare non abbia affatto sofferto una crisi in termini di ascolti. La media di telespettatori collegati, sia il lunedì che il venerdì è sempre molto alta: basti pensare che lunedì 29 gennaio il programma ha registrato una media del 21,8% di share con 3.448.000 spettatori. Nell’arco delle settimane, però,ha toccato anche picchi del 24% ...

