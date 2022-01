UFFICIALE – Torino, arriva Ricci dall’Empoli (Di domenica 30 gennaio 2022) Il Torino ufficializza con una nota l’acqusito dall’Empoli del centrocampista Samuele Ricci, classe 2001 e nel giro della Nazionale U21 Il Torino ufficializza Ricci. Gran colpo dei granata per la mediana del futuro. Il comunicato del club: «Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dall’Empoli Football Club, a titolo temporaneo con obbligo – al verificarsi di determinate condizioni – per il trasferimento definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Samuele Ricci. Ricci è nato a Pontedera il 21 agosto 2001. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile dell’Empoli, con i toscani ha esordito tra i professionisti nella stagione 2019/2020, in Serie B. Dopo due stagioni tra i cadetti, con 62 ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 30 gennaio 2022) Ilufficializza con una nota l’acqusitodel centrocampista Samuele, classe 2001 e nel giro della Nazionale U21 Ilufficializza. Gran colpo dei granata per la mediana del futuro. Il comunicato del club: «IlFootball Club è lieto di annunciare di aver acquisitoFootball Club, a titolo temporaneo con obbligo – al verificarsi di determinate condizioni – per il trasferimento definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Samueleè nato a Pontedera il 21 agosto 2001. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile dell’Empoli, con i toscani ha esordito tra i professionisti nella stagione 2019/2020, in Serie B. Dopo due stagioni tra i cadetti, con 62 ...

