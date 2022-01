Serie C 2021/2022: Palermo cinico contro il Monterosi, 2-0 targato Damiani e Felici (Di domenica 30 gennaio 2022) Il Palermo batte il Monterosi e torna alla vittoria in Serie C 2021/2022 dopo diverse prove opache. La squadra rosanero, che ha recuperato i propri giocatori dopo il focolaio di Covid, piega i laziali con un 2-0 cinico ma meritato. I gol, nel secondo tempo, da parte di Damiani e Felici. I siciliani approfittano così del pareggio tra Monopoli e Virtus Francavilla per accorciare in classifica nei loro confronti. Ritmi incredibilmente bassi nella prima mezzora di gara, col Palermo che non riesce a sfondare e che non ha la giusta personalità per prendere il comando delle operazioni. L’aggressività degli ospiti è degna di nota, ma c’è prudenza da parte dei laziali. Così, la prima vera chance è per i rosanero con Brunori che si mette in ... Leggi su sportface (Di domenica 30 gennaio 2022) Ilbatte ile torna alla vittoria indopo diverse prove opache. La squadra rosanero, che ha recuperato i propri giocatori dopo il focolaio di Covid, piega i laziali con un 2-0ma meritato. I gol, nel secondo tempo, da parte di. I siciliani approfittano così del pareggio tra Monopoli e Virtus Francavilla per accorciare in classifica nei loro confronti. Ritmi incredibilmente bassi nella prima mezzora di gara, colche non riesce a sfondare e che non ha la giusta personalità per prendere il comando delle operazioni. L’aggressività degli ospiti è degna di nota, ma c’è prudenza da parte dei laziali. Così, la prima vera chance è per i rosanero con Brunori che si mette in ...

Advertising

EnricoTurcato : 22 anni il 28 gennaio 41 gol nell’ultimo anno e mezzo 33 gol nel 2021 in Serie A (record di sempre per un giocato… - WhoScored : ???? Most Serie A goals for Juventus since the start of 2021: ?? Cristiano Ronaldo - 17 in 24 apps ?? Alvaro Morata -… - sportface2016 : #SerieC, #Palermo cinico contro il #Monterosi: 2-0 targato Damiani e Felici - Mediagol : FOTO Palermo – Monterosi 2-0, Serie C Gir. C 2021/22 (gallery) - sportface2016 : #SerieC 2021/2022: l’#Avellino passa in casa del #Potenza, è 1-3 in Basilicata -