Sanches-Milan, l'indiscrezione: «È tutto fatto per giugno»

Sanches Milan, l'indiscrezione: «È tutto fatto per giugno». Colpo dei rossoneri per l'estate

Nelle ultime ore di calciomercato, la dirigenza del Milan ha lavorato forte sulla pista Renato Sanches, centrocampista del Lille. Secondo quanto riporta calciomercato.com, il Milan ha provato a trasferire il calciatore già nella finestra di gennaio. L'operazione è sfumata, ma solo temporaneamente. Infatti, sarebbe tutto, o quasi, definito per il passaggio di Renato Sanches al Milan questa estate. Questione di dettagli.

L'articolo proviene da Calcio News 24.

