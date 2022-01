Nadal è leggenda: rimonta Medvedev e vince gli Australian Open (Di domenica 30 gennaio 2022) Per il maiorchino è il 21esimo Slam della sua carriera MELBOURNE (AUSTRALIA) - Rafael Nadal nella leggenda. Il 35enne maiorchino vince gli Australian Open 2022, rimontando due set nella finale ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 30 gennaio 2022) Per il maiorchino è il 21esimo Slam della sua carriera MELBOURNE (AUSTRALIA) - Rafaelnella. Il 35enne maiorchinogli2022,ndo due set nella finale ...

LiaCapizzi : IO SONO LEGGENDA 21° Slam Nadal epico. Più forte di tutto: avversari, dolori, infortuni (pesanti), tic, ombre me… - repubblica : Australian Open, la rimonta di Nadal è da leggenda: suo il 21° Slam [di Paolo Rossi] - angelomangiante : Altra splendida impresa!! Contenuti tecnici, mentali e fisici per battere #Monfils in 5 set. Sempre più in alto:… - stefy_vale23 : #Nadal: 'Un mese e mezzo fa non sapevo se sarei tornato a giocare a tennis. Adesso sono qui con questa coppa' Ed è… - Jacop83 : Sei leggenda @RafaelNadal #AusOpen #Nadal -