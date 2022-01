Lega, resa dei conti al consiglio federale (Di domenica 30 gennaio 2022) Nei prossimi giorni Matteo Salvini convocherà il consiglio federale della Lega. All’ordine del giorno anche una profonda riflessione sul centrodestra dopo quanto successo a proposito di Quirinale e i troppi voti mancati per la presidente Casellati. Salvini intende ragionare sul futuro della coalizione – con chi è sinceramente interessato – per costruire un progetto di medio-lungo termine. E’ quanto si apprende da fonti della Lega. Da verificare le dinamiche interne, con l’area che fa capo al ministro Giancarlo Giorgetti e ai presidenti di Regione, Massimo Fedriga e Luca Zaia, molto scontenta delle ultime mosse del leader. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 30 gennaio 2022) Nei prossimi giorni Matteo Salvini convocherà ildella. All’ordine del giorno anche una profonda riflessione sul centrodestra dopo quanto successo a proposito di Quirinale e i troppi voti mancati per la presidente Casellati. Salvini intende ragionare sul futuro della coalizione – con chi è sinceramente interessato – per costruire un progetto di medio-lungo termine. E’ quanto si apprende da fonti della. Da verificare le dinamiche interne, con l’area che fa capo al ministro Giancarlo Giorgetti e ai presidenti di Regione, Massimo Fedriga e Luca Zaia, molto scontenta delle ultime mosse del leader. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

ilriformista : A 'parlare' è uno dei capi dell’altra Lega, quella alternativa al club Papeete #Salvini #Lega #Mattarellabis… - ModernoAlex : RT @Avvocatocapita1: Certi titoli regalano gioia! “Salvini è finito”, resa dei conti nella Lega dopo il flop della Casellati - italiarena : RT @GiancarloDeRisi: Salvini ha un solo modo per riabilitarsi: avviare subito la resa dei conti con Forza Italia. Questo partito va cacciat… - LaMerlettaia : @MarcellaOnnis E chi ha espresso un voto, uno qualsiasi, non credo avesse messo in conto una simile resa… Che si po… - loanartemisia : RT @Avvocatocapita1: Certi titoli regalano gioia! “Salvini è finito”, resa dei conti nella Lega dopo il flop della Casellati -