Italia in lutto | una terribile tragedia | purtroppo non ce l’ha fatta la bimba di 2 anni

Leggi su howtodofor

(Di domenica 30 gennaio 2022) Prima il trasferimento da una postazione del 118 del Crotonese all’ospedale di Catanzaro, poi la scelta disperata di trasportarla al pediatrico «Bambino Gesù» di Roma per tentare di salvare unadi dueaggredita dal Covid-19 ai polmoni. La piccola, trasportata con un C-130 dell’Aeronautica Militare nel pomeriggio di ieri,non ce. Il tentativo La bambina di Mesoraca, nel Crotonese, aveva ricevuto le prime cure nella postazione del 118 di Campizzi: aveva la febbre e un tampone ha rivelato subito i sospetti dei sanitari. Così è stata trasportata in l’ambulanza al «Pugliese-Ciaccio» di Catanzaro. I medici, visto il peggioramento del quadro clinico,nno poi trasferita nel reparto di Rianimazione per ventilarla artificialmente. Quando le ...