Israele | contagi dimezzati e indice Rt sotto l’1 | non succedeva da mesi Bennett | «Avanti con la quarta dose»

(Di domenica 30 gennaio 2022) «La variante Omicron si sta stabilizzando, la pandemia comincia ad avere un nuovo andamento». A dirlo è il premier israeliano Naftalicommentando gli ultimi dati Covid del Paese.continua a registrare una diminuzione di infezioni: nelle ultime 24 ore si contano 45.258 nuovi positivi contro gli oltre 80mila della scorsa settimana. Anche l’Rt è tornatoil valore 1 dopo: attualmente allo 0,95. Il dato in crescita è invece quello dei malati gravi: 1.069. Alla luce di questi dati il premier, da sempre promotore di una campagna vaccinale a tappetto, parla di una nuova fase pandemica ma mette in guardia contro i facili entusiasmi. «Gli ospedali stanno fronteggiando una forte pressione, l’attenzione non può scendere».con ...

Gli ultimi risultati di uno studio preliminare diffuso dallo Sheba Medical Center diavevano segnalato dei limiti riguardo l'efficacia del quarto booster contro Omicron: "La somministrazione ...... la settimana scorsa si era raggiunto un record di 85milagiornalieri. Venerdì scorso il dato era sceso a 53mila. Secondo stime del Weizmann Institute,dovrebbe aver ormai superato il ...Diversi studi dei Centers for Disease Control and Prevention indicano un aumento dell'efficacia dopo la terza dose ...Covid in Israele, si registrano oltre 1000 malati gravi in 24 ore: continua a crescere l'onda dei contagi. Ecco il bollettino ...