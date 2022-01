Inter, per il futuro tutto su Frattesi: il prezzo fissato dal Sassuolo (Di domenica 30 gennaio 2022) Davide Frattesi sarà l’argomento caldo dell’estate 2022: è lui infatti il giocatore candidato per il centrocampo dell’Inter Davide Frattesi è il nome per il futuro della mediana dell’Inter. I nerazzurri stanno lavorando con il Sassuolo per cercare un accordo in vista della prossima estate. La valutazione di Carnevali sul giocatore è di 25 milioni, l’Inter invece lo valuta 15 ma c’è la % sulla futura rivendita che pesa e potrebbe incidere anche sul prezzo finale. L’idea è chiara, l’Inter punta tutto su Frattesi e molto dipenderà anche dalle uscite. Lo riporta la Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 30 gennaio 2022) Davidesarà l’argomento caldo dell’estate 2022: è lui infatti il giocatore candidato per il centrocampo dell’Davideè il nome per ildella mediana dell’. I nerazzurri stanno lavorando con ilper cercare un accordo in vista della prossima estate. La valutazione di Carnevali sul giocatore è di 25 milioni, l’invece lo valuta 15 ma c’è la % sulla futura rivendita che pesa e potrebbe incidere anche sulfinale. L’idea è chiara, l’puntasue molto dipenderà anche dalle uscite. Lo riporta la Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

