Advertising

Agenzia_Italia : Un medico di #Brindisi è stato picchiato dai parenti di una donna morta al #prontosoccorso - Agenzia_Ansa : A Firenze un ragazzo di 23 anni è morto da solo in ospedale, dopo che era stato impedito alla madre di entrare per… - YouTvrs : Dramma al #Cimitero, muore una donna - - BachBad : RT @trilly153: Un medico di Brindisi è stato picchiato dai parenti di una donna morta al pronto soccorso - Gazzettino : Donna muore di Covid, scoppia il caos in pronto soccorso: il figlio picchia il medico con calci e pugni -

Ultime Notizie dalla rete : Donna muore

Come racconta BrindisiReport , laera arrivata in pronto soccorso in condizioni critiche : soccorsa dal personale, è andata in arresto cardiaco e per lei non c'è stato nulla da fare . I medici ...Unadi 64 anni è morta dopo essere stata investita da un'auto mentre camminava, a Prignano sulla Secchia, in provincia di Modena. In via della Repubblica sono intervenuti i sanitari del 118, ...La fidanzata dell’attaccante del Manchester United Mason Greenwood, Harriet Robson, ha postato su Instagram dei video in cui mostra il viso ...Choc a Brindisi dove un medico del pronto soccorso dell'ospedale Perrino è stato selvaggiamente picchiato dai parenti di una donna morta per Covid, dopo aver vietato loro ...