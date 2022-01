Di Maio e Conte, scambio al veleno. Nel Movimento parte il processo al capo (Di domenica 30 gennaio 2022) Il ministro: certe leadership hanno fallito, serve una riflessione internaL’ex premier: le parole di Luigi? Arriverà il momento per i chiarimenti Leggi su corriere (Di domenica 30 gennaio 2022) Il ministro: certe leadership hanno fallito, serve una riflessione internaL’ex premier: le parole di Luigi? Arriverà il momento per i chiarimenti

Advertising

mante : Quelle giornate in cui ti tocca ammettere che perfino Luigi Di Maio è meno peggio di Conte. - pietroraffa : #DiMaioOut è tra le tendenze, ma è stato utilizzato solo da 289 profili. I primi 10 account per numero di tweet s… - fattoquotidiano : Quirinale, nel M5s inizia subito la resa dei conti. Conte dice che “servirà un chiarimento”. E Di Maio lo accusa su… - ontoxy : RT @pietroraffa: #DiMaioOut è tra le tendenze, ma è stato utilizzato solo da 289 profili. I primi 10 account per numero di tweet sono fak… - giangio87 : RT @pietroraffa: #DiMaioOut è tra le tendenze, ma è stato utilizzato solo da 289 profili. I primi 10 account per numero di tweet sono fak… -