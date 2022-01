Da "no" a "ripensaci". La svolta di Salvini in meno di 24 ore (Di domenica 30 gennaio 2022) Draghi gioca l’ultima carta: Giorgetti premier o vice. E Matteo si rifugia nel bis. A differenza di Napolitano il capo dello Stato non vede i leader ma i capigruppo Leggi su ilgiornale (Di domenica 30 gennaio 2022) Draghi gioca l’ultima carta: Giorgetti premier o vice. E Matteo si rifugia nel bis. A differenza di Napolitano il capo dello Stato non vede i leader ma i capigruppo

Advertising

SoniaLaVera : RT @gallina_di: Da 'no' a 'ripensaci'. La svolta di Salvini in meno di 24 ore. Mattarella: rispondo solo al Parlamento ?? NO SIGNOR PRESIDEN… - 73deva73 : RT @gallina_di: Da 'no' a 'ripensaci'. La svolta di Salvini in meno di 24 ore. Mattarella: rispondo solo al Parlamento ?? NO SIGNOR PRESIDEN… - gallina_di : Da 'no' a 'ripensaci'. La svolta di Salvini in meno di 24 ore. Mattarella: rispondo solo al Parlamento ?? NO SIGNOR… - francescomila18 : RT @lucadecarolis: Salvini: a questo punto è bene dire mattarella ripensaci. Potrebbe essere la svolta #Quirinale2022 #Mattarella #Salvini - MassimoChiaram7 : RT @lucadecarolis: Salvini: a questo punto è bene dire mattarella ripensaci. Potrebbe essere la svolta #Quirinale2022 #Mattarella #Salvini -