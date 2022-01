Chris Hemsworth | il workout per Tyler Rake 2 è appena iniziato FOTO

Leggi su movieplayer

(Di domenica 30 gennaio 2022)è tornato a darci dentro in palestra per recitare in2; il volto di Thor ha postato unasu Instagram in cui si può ammirare il suo fisico scolpito.è noto soprattutto per aver interpretato Thor nel Marvel Cinematic Universe. Tuttavia, l'attore ha recitato anche in numerosi altri progetti eappartiene a questa categoria.ha condiviso su Instagram unache mostra il suo allenamento in vista di2. Al momento, l'obiettivo diè quello di tornare in forma in vista del sequel di, progetto distribuito ...