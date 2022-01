Chi sono i figli di Sergio Mattarella: Laura, Bernardo Giorgio e Francesco (Di domenica 30 gennaio 2022) Ecco chi sono Laura, Bernardo Giorgio e Francesco, i figli di Sergio Mattarella, il quale è stato appena rieletto presidente della Repubblica con 759 voti. Chi sono i figli di Sergio Mattarella, recentemente rieletto presidente della Repubblica con ben 759 voti, alcuni dei quali sono soliti presenziare con lui molti degli eventi relativi alla sua vita professionale? Laura, Bernardo Giorgio e Francesco, nel corso della loro vita, sono sempre stati vicini al padre, in particolare dopo la morte di sua moglie, Marisa Chiazzese, deceduta nel 2012 a causa di un tumore. Laura ... Leggi su movieplayer (Di domenica 30 gennaio 2022) Ecco chi, idi, il quale è stato appena rieletto presidente della Repubblica con 759 voti. Chidi, recentemente rieletto presidente della Repubblica con ben 759 voti, alcuni dei qualisoliti presenziare con lui molti degli eventi relativi alla sua vita professionale?, nel corso della loro vita,sempre stati vicini al padre, in particolare dopo la morte di sua moglie, Marisa Chiazzese, deceduta nel 2012 a causa di un tumore....

