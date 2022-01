Ultime Notizie Roma del 29-01-2022 ore 08:10 (Di sabato 29 gennaio 2022) Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il presidente americano Joe biden ha detto che invierà un contingente militare per rafforzare la presenza della NATO nell’Europa orientale sulla scia di crescenti timori su una possibile invasione dell’ ucraina da parte della a breve sposteremo truppe in Europa dell’est nei paesi nato Non troppe dei The giornalisti nei giorni scorsi biden aveva annunciato di aver messo in allerta circa 8500 soldati per assicurare gli alleati ma anche di non avere in mente andare truppe americane direttamente in Ucraina Forza Italia partiti centristi sono pronte a candidare Ferdinando Casini al Quirinale oggi nella settima votazione e quanto emerso al termine di una riunione durata circa un’ora e mezza per quale hanno partecipato il coordinatore di Forza Italia Antonio tajani Lorenzo Cesa ... Leggi su romadailynews (Di sabato 29 gennaio 2022)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il presidente americano Joe biden ha detto che invierà un contingente militare per rafforzare la presenza della NATO nell’Europa orientale sulla scia di crescenti timori su una possibile invasione dell’ ucraina da parte della a breve sposteremo truppe in Europa dell’est nei paesi nato Non troppe dei The giornalisti nei giorni scorsi biden aveva annunciato di aver messo in allerta circa 8500 soldati per assicurare gli alleati ma anche di non avere in mente andare truppe americane direttamente in Ucraina Forza Italia partiti centristi sono pronte a candidare Ferdinando Casini al Quirinale oggi nella settima votazione e quanto emerso al termine di una riunione durata circa un’ora e mezza per quale hanno partecipato il coordinatore di Forza Italia Antonio tajani Lorenzo Cesa ...

