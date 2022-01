Traffico Roma del 29-01-2022 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 29 gennaio 2022) LuceverdeBuongiorno e cita la polizia locale segnale rallentamenti e code a causa di lavori sulla tangenziale est tra Corso di Francia via dei Campi Sportivi verso San Giovanni un incidente con infine Si segnala su via Flaminia Nuova all’altezza di via Vitorchiano altro incidente con Philips viale dello Scalo di San Lorenzo l’altezza di via dei Sardi andando in direzione della tangenziale est incidente su via Ettore Rolli in zona divieto di transito su via Edmondo De Amicis Piazzale dello Stadio Olimpico fino alle 12 per interventi di pulizia chiusura temporanea per lavori di potatura fino alle 17 di domani domenica 30 gennaio su via Ponte Salario per i dettagli di questa di altre notizie potete consultare il sitoal punto luceverde.it da Maria Parma Dalmine tutto un servizio a cura della c e della polizia locale di...