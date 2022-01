Traffico Roma del 29-01-2022 ore 09:30 (Di sabato 29 gennaio 2022) Luceverde Roma Buongiorno Traffico scorrevole questo sabato mattina sul grande raccordo anulare sul tratto Urbano della A24 Roma Teramo in città la polizia locale insieme altrimenti per lavori sulla tangenziale est all’altezza dello svincolo per viale Somalia verso San Giovanni mentre un incidente Si segnala su Viale Castro Pretorio all’altezza di via San Martino della Battaglia divieto di transito su via Edmondo De Amicis Piazzale dello Stadio Olimpico fino alle 12 di oggi per interventi di pulizia della carreggiata e chiusura temporanea per lavori di potatura fino alle 17 su via di Ponte Salario nella fascia oraria 7:17 per i dettagli di questo di altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it da me arrivare per dormire tutto un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma ... Leggi su romadailynews (Di sabato 29 gennaio 2022) LuceverdeBuongiornoscorrevole questo sabato mattina sul grande raccordo anulare sul tratto Urbano della A24Teramo in città la polizia locale insieme altrimenti per lavori sulla tangenziale est all’altezza dello svincolo per viale Somalia verso San Giovanni mentre un incidente Si segnala su Viale Castro Pretorio all’altezza di via San Martino della Battaglia divieto di transito su via Edmondo De Amicis Piazzale dello Stadio Olimpico fino alle 12 di oggi per interventi di pulizia della carreggiata e chiusura temporanea per lavori di potatura fino alle 17 su via di Ponte Salario nella fascia oraria 7:17 per i dettagli di questo di altre notizie potete consultare il sitopunto luceverde.it da me arrivare per dormire tutto un servizio a cura della c e della polizia locale di...

