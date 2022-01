Salvini: o vince con Conte (e Meloni) o rischia il Papeete Bis (Di sabato 29 gennaio 2022) Denis Verdini voleva ritagliare per lui il ruolo del kingmaker. Ovvero di colui che avrebbe guidato il centrodestra nella scelta di un presidente della Repubblica finalmente affine a quell’area politico-culturale. Ma, scrive oggi Il Fatto, nei capannelli leghisti che compulsano le giravolte del Capitano lo hanno soprannominato “Matteo Bersani”, con un chiaro riferimento alla querelle del 2013 che ha portato alla fine al bis di Napolitano e alle dimissioni dell’allora segretario del Partito Democratico. E mentre un altro bis, quello di Sergio Mattarella, si staglia all’orizzonte, Matteo Salvini si gioca tutto oggi. Meglio ancora, stamattina. Quando nella riunione di maggioranza che ha richiesto dopo aver ottenuto l’appoggio di Giuseppe Conte proporrà il nome di Elisabetta Belloni per il Quirinale. Ecco a voi “Matteo Bersani” I retroscena dei ... Leggi su open.online (Di sabato 29 gennaio 2022) Denis Verdini voleva ritagliare per lui il ruolo del kingmaker. Ovvero di colui che avrebbe guidato il centrodestra nella scelta di un presidente della Repubblica finalmente affine a quell’area politico-culturale. Ma, scrive oggi Il Fatto, nei capannelli leghisti che compulsano le giravolte del Capitano lo hanno soprannominato “Matteo Bersani”, con un chiaro riferimento alla querelle del 2013 che ha portato alla fine al bis di Napolitano e alle dimissioni dell’allora segretario del Partito Democratico. E mentre un altro bis, quello di Sergio Mattarella, si staglia all’orizzonte, Matteosi gioca tutto oggi. Meglio ancora, stamattina. Quando nella riunione di maggioranza che ha richiesto dopo aver ottenuto l’appoggio di Giuseppeproporrà il nome di Elisabetta Belloni per il Quirinale. Ecco a voi “Matteo Bersani” I retroscena dei ...

