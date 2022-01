Quirinale | Salvini | conclave maggioranza per candidatura condisiva

Advertising

StefanoFeltri : Abbiamo tolto il paywall: date una letta, cari grandi elettori, prima di votare: - VittorioSgarbi : #quirinale È un gran casino. Berlusconi sembra indicare Casini: contrari Meloni e Salvini. Si è valutato che nessun… - ZanAlessandro : Salvini ha “bruciato” rovinosamente anche la candidatura della presidente del Senato, seconda carica dello Stato. C… - PasqualeVacca12 : RT @fdragoni: Rifiutando la #Belloni al #Quirinale -candidato praticamente promosso dal centro sinistra- il #PD ancora una volta certifica… - Michele2125 : RT @peterkama: la MELONI sta bruciando a fuoco lento SALVINI dimostrando che non è un leader #omnibusla7 #Quirinale -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Salvini

9.10, Letta:brucia nomi Il voto di ieri su Casellati,che non ha avuto neanche tutti i voti del centrodestra, "è stato un grande successo nostro", dice il segretario Pd Letta,all' ...La sesta fumata nera si è chiusa con una valanga di voto per Mattarella e la trattativa continua con un colpo di scena:e Conte lanciano la candidatura del capo dei servizi segreti Elisabetta ...Se non ci sarà un nome condiviso la Lega si asterrà al primo scrutinio della giornata per l’elezione del Presidente della ...Il caos del gioco ‘Chi mettiamo al Quirinale’ lavora per un bis del ... soprattutto di Matteo Salvini che, da presunto kingmaker, fin qui non ne ha azzeccata una, mandando alla deriva l ...