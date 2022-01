Quirinale | intesa nella maggioranza sul Mattarella bis | capigruppo alle 15 al Colle Verso la rielezione stasera

(Di sabato 29 gennaio 2022) Conclusa la settima votazione in Parlamento. Nuova fumata nera, ma si è raggiunta intanto un’nel vertice disulladell’attuale capo dello Stato, Sergio, che al settimo scrutinio ha raggiunto quota 387 voti. L’elezione è attesacon l’ottava votazione al via16.30.15 idial. Ira di Meloni, contraria al bis. Colloquio di mezz’ora Draghi-

Advertising

RaiNews : Quirinale, raggiunta l'intesa nella maggioranza: si vota per il Mattarella bis. - MediasetTgcom24 : Raggiunta l'intesa nella maggioranza sul Mattarella-bis #quirinale #mattarella #presidenterepubblica… - lorepregliasco : L'intesa su Belloni è durata meno di un'ora. #Quirinale - mariavenera2 : RT @lorepregliasco: L'intesa su Belloni è durata meno di un'ora. #Quirinale - tint_adree : Quirinale, chiusa intesa nella maggioranza su Mattarella bis -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale intesa

Ma l'sembra arrivare nel corso della mattinata: si va verso un Mattarella bis dopo l'... Ore 13.24: I capigruppo della maggioranza, a quanto si apprende, andranno alalle 15. Ore 13: La ...Quest'stamani è poi saltata. Tra i primi commenti alla svolta, da cui nel pomeriggio ...che il parlamento deve ancora trovare una compattezza più piena nella scelta del cittadino del. ...“Dopo l’ennesima votazione a vuoto, la settima, si prospetta la rielezione del Presidente Mattarella quale via d’uscita scelta da tutte le forze politiche della maggioranza. Del resto, fin dall’inizio ...Elezioni Presidente della Repubblica: diretta video streaming 7° e 8° voto per il Quirinale. C'è l'intesa totale per il secondo mandato di Mattarella.